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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН УТВЕРДИЛ ГОСПРОГРАММУ «КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА» ДО 2025 ГОДА
12:25 02.02.2021
Постановлением Совета министров № 50 от 28 января 2021 г. утверждена Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, госпрограмма направлена на дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сферы бытового обслуживания, повышения доступности энерго- и газоснабжения в населенных пунктах.
Цель программы будет достигаться за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также предоставления качественных бытовых услуг и обеспечения более широкого доступа граждан к энергетическим ресурсам.
В программу включено 7 подпрограмм:
«Доступность услуг» (обеспечение доступности и качества предоставления ЖКУ и содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию);
«Благоустройство» (подъем уровня благоустроенности территорий населенных пунктов, в процессе выполнения которой планируется производить капитальный ремонт и реконструкцию внутриквартальных дворовых территорий);
«Эффективное теплоснабжение» (повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения);
«Ремонт жилья» (рост эффективности и надежности работы объектов ЖКХ, улучшение качества предоставляемых услуг на основе выполнения социальных стандартов и снижение затрат на их оказание);
«Чистая вода» (улучшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, а также очистки сбрасываемых сточных вод в водные объекты, развитие систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации);
«Цель 99» (минимизация объема захоронения твердых коммунальных отходов с обеспечением в 2025 году доли их использования не менее 64 процентов от объема образования);
«Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов» (строительство (реконструкция) распределительных электрических сетей протяженностью 3464,9 километра, что позволит гражданам шире использовать электрическую энергию в бытовом потреблении и создаст более комфортные условия для их проживания).
Для реализации программы разработан комплекс мероприятий, в которые вошли: предоставление населению льгот по оплате ЖКУ; предоставление населению безналичных жилищных субсидий; разработка и совершенствование технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ; приобретение и замена (капитальный ремонт, модернизация) лифтов; строительство водозаборных скважин, иные мероприятия, направленные на обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества; совершенствование систем обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный сбор и контейнерный сбор в секторе индивидуальной жилой застройки и другие.
По мнению разработчиков, реализация госпрограммы позволит обеспечить:
снижение затрат на оказание ЖКУ населению (в сопоставимых условиях) ежегодно не менее 5% к предыдущему году;
водоснабжение питьевого качества на уровне 100% потребителей к 2025 году;
ежегодные ремонт и (или) реконструкцию 2% придомовых территорий многоквартирных жилых домов;
сокращение потерь тепловой энергии собственного производства организаций ЖКХ с 9,8% в 2021 году до 9% в 2025 году;
ежегодный ввод после капитального ремонта не менее 3% эксплуатируемой организациями ЖКХ общей площади жилых домов (т.е. суммы общей площади жилых и нежилых помещений жилых домов, за исключением площади вспомогательных помещений);
использование в 2025 году не менее 64% твердых коммунальных отходов от объема их образования и другое.
Мероприятия программы будут финансироваться за счет средств республиканского и местных бюджетов, кредитных ресурсов, собственных средств организаций и иных источников, не запрещенных законодательством. На их реализацию запланированы средства в размере 18 467,4 млн рублей.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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