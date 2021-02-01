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РАЗМЕР ПЛАТЕЖА НАЛИЧНЫМИ МЕЖДУ ЮРЛИЦАМИ И ИП В БЕЛАРУСИ СНИЖЕН ДО 500 БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН
11:19 02.02.2021
Лукашенко 1 февраля подписал указ № 37, которым корректируется указ № 493 от 16 октября 2014 года "О развитии безналичных расчетов". Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом предусмотрены два основных изменения. Первое касается предельного размера платежа (суммы платежей в совокупности) наличными денежными средствами за товары (работы, услуги), реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями физическим лицам в рамках одной сделки. Данный размер снижен с 1 тыс. базовых величин до 500 базовых величин.
Соответствующая норма вступит в силу через три месяца после официального опубликования указа.
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