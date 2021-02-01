|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВЫПЛАЧИВАЕМЫЙ БАНКАМИ КЕШБЭК ОСВОБОДИЛИ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ДО 2026 ГОДА
09:46 02.02.2021
Лукашенко 1 февраля подписал указ № 37, которым корректируется указ № 493 от 16 октября 2014 года "О развитии безналичных расчетов". Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, доходы физических лиц, выплаченные банками Беларуси в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения, но только если эти доходы не превышают 2% от суммы такой оплаты.
Данная норма распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, и будет действовать до 1 января 2026 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2021
Курсы в банках
на 02.02.2021
Конвертация в банках
на 02.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте