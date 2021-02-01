Лукашенко 1 февраля подписал указ № 37, которым корректируется указ № 493 от 16 октября 2014 года "О развитии безналичных расчетов". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, доходы физических лиц, выплаченные банками Беларуси в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения, но только если эти доходы не превышают 2% от суммы такой оплаты.

Данная норма распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, и будет действовать до 1 января 2026 года.