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МИНЭКОНОМИКИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА
16:43 01.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства экономики «Об изменении постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 1 апреля 2019 г. № 9».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на актуализацию требований к юрлицам, уполномоченным, на проведение электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства). Также предусмотрено совершенствование порядка организации и проведения электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротстве).
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 17 февраля 2021 г.
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