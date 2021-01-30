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С 1 ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК РАБОТНИКАМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ


13:23 01.02.2021

Постановлением Совета министров № 46 от 27 января 2021 г. внесены изменения в порядок осуществления и размеры стимулирующих и компенсирующих выплат работникам центров, созданных исполкомами для обеспечения деятельности бюджетных организаций. Соответствующие корректировки коснулись постановления правительства от 31 декабря 2019 г. № 948.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, к центрам относятся государственные учреждения, созданные исполкомами областного и базового территориальных уровней для обеспечения ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской или финансовой отчетности, а также осуществление иных видов деятельности, направленных на поддержку основного вида деятельности:

организаций (учреждений) здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания и иных подчиненных исполкомам организаций;

структурных подразделений исполкомов и местных администраций районов в городах с правами юридического лица;

исполнительных комитетов первичного территориального уровня, находящихся на территории соответствующих административно-территориальных единиц (подпункт 1.1 пункта 1 указа № 475 от 23 декабря 2019 г.).

Так, надбавка за специфику труда для работников центров из числа руководителей, специалистов и других служащих устанавливается в размере 100% оклада работника.

На надбавку за сложность и напряженность труда направляются бюджетные средства в размере до 85 процентов суммы окладов работников. Порядок ее применения и размер конкретному работнику определяется управляющим центра. При этом учитываются качество и срочность выполняемых работ, степень участия работника в обеспечении деятельности госорганов, выполнение работ на высоком профессиональном уровне и др. критерии.

Управляющему центра указанная надбавка труда устанавливается по решению нанимателя.

Надбавка также положена молодым специалистам из числа выпускников, получивших высшее и среднее специальное образование, которым место работы предоставлено путем распределения (перераспределения), направления на работу (последующего направления на работу) в центры. В течение двух лет с даты приема на работу для них устанавливается надбавка в размере 10% от оклада.

Положением также установлены размеры доплат за характер труда работникам центров из числа рабочих.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.
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