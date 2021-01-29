Постановлением Министерства здравоохранения № 5 от 25 января 2021 г. внесены изменения в Перечень лекарственных препаратов, реализуемых из аптек без рецепта врача.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, перечень дополнен лекарственными препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, для лечения сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы.

«Это связано с тем, что указанные лекарственные препараты наиболее часто применяются у пожилых пациентов, имеющих хронические заболевания. Указанная категория граждан входит в группу риска, поскольку наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и наиболее тяжело переносит данное заболевание. В целях исключения необходимости посещения поликлиники только для выписывания рецептов врача на указанные лекарственные препараты, постановлением предоставляется возможность приобретать их за полную стоимость без рецепта врача. Данная мера вводится временно, на период распространения инфекции COVID-19», -говорится в комментарии ведомства.

В перечне также уточняются коды АТХ для нескольких лекарственных препаратов в соответствии с Государственным реестром лекарственных средств Республики Беларусь.

Между тем из перечня исключена позиция «Калия хлорид, для инъекций», а для лекарственных препаратов «Натрия хлорид», «Глюкоза» и «Натрия гидрокарбонат» в подгруппе B05 «Плазмозамещающие и перфузионные растворы» уточнены лекарственные формы и коды АТХ.