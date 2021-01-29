ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВ


11:44 01.02.2021

Постановлением Министерства здравоохранения № 5 от 25 января 2021 г. внесены изменения в Перечень лекарственных препаратов, реализуемых из аптек без рецепта врача.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, перечень дополнен лекарственными препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, для лечения сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы.

«Это связано с тем, что указанные лекарственные препараты наиболее часто применяются у пожилых пациентов, имеющих хронические заболевания. Указанная категория граждан входит в группу риска, поскольку наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и наиболее тяжело переносит данное заболевание. В целях исключения необходимости посещения поликлиники только для выписывания рецептов врача на указанные лекарственные препараты, постановлением предоставляется возможность приобретать их за полную стоимость без рецепта врача. Данная мера вводится временно, на период распространения инфекции COVID-19», -говорится в комментарии ведомства.

В перечне также уточняются коды АТХ для нескольких лекарственных препаратов в соответствии с Государственным реестром лекарственных средств Республики Беларусь.

Между тем из перечня исключена позиция «Калия хлорид, для инъекций», а для лекарственных препаратов «Натрия хлорид», «Глюкоза» и «Натрия гидрокарбонат» в подгруппе B05 «Плазмозамещающие и перфузионные растворы» уточнены лекарственные формы и коды АТХ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2021
валюта курс
EUR 3.1798
USD 2.6262
RUB 3.4458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1798 +0.0087
USD 2.6262 +0.0034
RUB 3.4458 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1710 3.1780
USD 2.6160 2.6190
RUB 3.4550 3.4690
подробнее

Конвертация в банках
на 01.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2140
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 75.5000 75.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте