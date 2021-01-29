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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ УСТАНОВИЛО ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП


09:57 01.02.2021

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 5 от 22 января 2021 года установлены цены на газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, стандартная цена на газ для бизнеса установлена на уровне 679,07 рубля ($263,32) за 1 тыс. кубометров без учета НДС (814,88 рубля или $315,98 с учетом НДС) при условии потребления до 600 млн кубометров газа в год.

«Установить отпускные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м при курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 2,5789:1 …», - говорится в документе.

Между тем предприятия экономических зон «Великий камень» и «Бремино-Орша», а также БНБК (биотехнологическая корпорация) будут платить за газ без НДС 408,42 рубля ($158,37) за 1 тыс. кубов.

Гродно-Азот будет платить за газ 386,83 рубля ($150) за 1 тыс. кубов без НДС.

Производителям шерстяных тканей из волокон гребенного прядения газ обойдется за 1 тыс. кубов без НДС по 270,78 рубля ($105), шерстяных тканей из волокон кардного прядения – 355,72 рубля ($137,9).

Товарищества собственников, организации застройщиков, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения будут покупать газ по цене 410,30 рубля ($159,1) за 1 тыс. кубов без НДС.

По такой же цене будут оплачивать газ юридические лица, индивидуальные предприниматели, потребляющие свыше 600 млн кубометров газа в год.

Цементные заводы, стеклозаводы, электроламповые заводы будут платить за газ 464,20 рубля ($180) за 1 тыс. кубов без НДС.
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