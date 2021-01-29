На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206 и от 15 июня 2019 г. № 395».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрены:

возможность подтверждения страны происхождения товаров, определенных в Правилах определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, выпиской из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза (далее – евразийский реестр);

возможность подтверждения преференциальной поправки выпиской из евразийского реестра;

исключение необходимости получения дополнительного сертификата Белорусской торгово-промышленной палаты резидентом Республики Беларусь в случае предложения им товаров, происходящих из иных государств – членов ЕАЭС.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 января по 8 февраля 2021 г.