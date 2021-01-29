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СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ (ОТЗЫВА) ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, ВОЗВРАТА, ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ


15:15 29.01.2021

Постановлением Совета министров № 43 от 27 января 2021 г. утверждено Положение, которым установлен порядок изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции изготовителем (поставщиком, продавцом, импортером) в целях недопущения обращения такой продукции на территории Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на опасную продукцию, изъятую, арестованную или обращенную в доход государства в установленном законодательством порядке, действие Положения не распространяется.

Продукция может быть отнесена компетентными органами к опасной:

по результатам лабораторных исследований (испытаний), проведенных в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях);

на основании документов, оформленных по результатам внешнего осмотра.

Субъекты хозяйствования прекращают ввоз и иные действия в отношении опасной продукции на территории страны на основании предписания, вынесенного компетентным органом.

При получении предписания субъект должен определить возможность (в срок не более 10 рабочих дней с даты его получения) приведения опасной продукции в соответствие с требованиями техрегламентов.

Срок приведения данной продукции в соответствие с требованиями техрегламентов не должен превышать двух месяцев. При этом результат приведения продукции в соответствие необходимо подтвердить в аккредитованных органах и испытательных центрах (лабораториях) Республики Беларусь.

Если в Беларуси отсутствуют центры с соответствующей областью аккредитации, то субъект хозяйствования вправе обратиться в аккредитованные центры (лаборатории) иных государств – членов ЕАЭС.

В случае невозможности приведения опасной продукции в соответствие с требованиями техрегламентов в установленный срок, она подлежит утилизации или возврату.

Способы и условия утилизации изъятой из обращения опасной продукции определяются субъектом хозяйствования в соответствии с законодательством, международными договорами и (или) актами, составляющими право ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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