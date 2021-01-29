|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ (ОТЗЫВА) ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, ВОЗВРАТА, ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ
15:15 29.01.2021
Постановлением Совета министров № 43 от 27 января 2021 г. утверждено Положение, которым установлен порядок изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции изготовителем (поставщиком, продавцом, импортером) в целях недопущения обращения такой продукции на территории Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на опасную продукцию, изъятую, арестованную или обращенную в доход государства в установленном законодательством порядке, действие Положения не распространяется.
Продукция может быть отнесена компетентными органами к опасной:
по результатам лабораторных исследований (испытаний), проведенных в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях);
на основании документов, оформленных по результатам внешнего осмотра.
Субъекты хозяйствования прекращают ввоз и иные действия в отношении опасной продукции на территории страны на основании предписания, вынесенного компетентным органом.
При получении предписания субъект должен определить возможность (в срок не более 10 рабочих дней с даты его получения) приведения опасной продукции в соответствие с требованиями техрегламентов.
Срок приведения данной продукции в соответствие с требованиями техрегламентов не должен превышать двух месяцев. При этом результат приведения продукции в соответствие необходимо подтвердить в аккредитованных органах и испытательных центрах (лабораториях) Республики Беларусь.
Если в Беларуси отсутствуют центры с соответствующей областью аккредитации, то субъект хозяйствования вправе обратиться в аккредитованные центры (лаборатории) иных государств – членов ЕАЭС.
В случае невозможности приведения опасной продукции в соответствие с требованиями техрегламентов в установленный срок, она подлежит утилизации или возврату.
Способы и условия утилизации изъятой из обращения опасной продукции определяются субъектом хозяйствования в соответствии с законодательством, международными договорами и (или) актами, составляющими право ЕАЭС.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2021
Курсы в банках
на 29.01.2021
Конвертация в банках
на 29.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте