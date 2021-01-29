На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О некоторых вопросах аттестации и переаттестации физических лиц в качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 января по 8 февраля 2021 г.