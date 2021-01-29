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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 8 ФЕВРАЛЯ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ АТТЕСТАЦИИ ФИЗЛИЦ В КАЧЕСТВЕ ВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ
14:12 29.01.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О некоторых вопросах аттестации и переаттестации физических лиц в качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 января по 8 февраля 2021 г.
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