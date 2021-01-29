Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси постановлением № 6 от 22 января 2021 г. с 1 февраля 2021 года повысило тариф на транзит нефти по территории республики на 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в 2020 году наблюдалось существенное снижение объемов транзита нефти по сравнению с запланированным уровнем, что повлияло на объем получаемой выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба». На финансово-экономической деятельности предприятия в 2020 году также негативно отразилось введение экологического налога и увеличение налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта.

В августе 2020 года ОАО «Гомельтранснефть Дружба» было инициировано рассмотрение вопроса о внеплановом пересмотре тарифов, которое российской стороной не подержалось.

Для компенсации недополученных доходов в целом за 2020 год ОАО «Гомельтранснефть Дружба» было предложено осуществить в 2021 году увеличение тарифов на услуги по транспортировке нефти на 24,5%.

Методикой (механизмом) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Беларуси, утвержденной Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., предусмотрен порядок согласования предполагаемого роста тарифов между организациями трубопроводного транспорта белорусской и российской сторон, а в случае отсутствия договоренности между ними, порядок согласования роста тарифов между уполномоченными органами (МАРТ и ФАС). В случае отсутствия договоренности по размеру тарифов между МАРТ и ФАС используется гарантированный механизм установления тарифов.

Ввиду отсутствия заинтересованности у российской стороны в компенсации недополученных доходов ОАО «Гомельтранснефть Дружба», взаимоприемлемого решения относительно роста тарифов не удалось достичь ни между транспортирующими организациями, ни на уровне уполномоченных органов.

«В этой связи расчет процента роста рассматриваемых тарифов осуществлен в соответствии с гарантированным механизмом установления тарифов на услуги по транспортировке нефти, предусмотренным методикой: среднегодовой индекс потребительских цен на 2021 год, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенный не более чем на 3%», - пояснили в МАРТ.