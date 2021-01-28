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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
11:43 29.01.2021
На общественное обсуждение вынесены правовые нормы проекта Закона Беларуси «О лицензировании», предусматривающие в том числе введение лицензирования деятельности по реализации образовательных программ дошкольного, общего среднего и специального образования (проект главы 30 «Образовательная деятельность»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве образования, целью подготовки проекта главы 30 «Образовательная деятельность» является закрепление общих правовых и организационных основ для обеспечения государственного контроля за деятельностью учреждений образования всех форм собственности в целях защиты прав обучающихся и их законных представителей, жизненно важных интересов общества, государства.
Свое мнение можно высказать, направив замечания и предложения на электронный адрес (с пометкой проект главы 30 «Образовательная деятельность»).
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