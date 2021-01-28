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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК ВРАЧАМ
17:06 28.01.2021
Постановлением Министерства здравоохранения № 3 от 15 января 2021 г. скорректированы положения постановления от 13 июня 2019 г. № 53 «О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями предусмотрено установление такой компенсирующей выплаты, как базовая доплата.
Кроме того, вносятся изменения в Инструкцию о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций в части установления:
надбавки за особенности профессиональной деятельности разным категориям работников,
надбавки за сложность и напряженность работы,
надбавки за обеспечение показателей деятельности бюджетной организации руководителям,
базовой доплаты и др.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.
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