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В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ ПОВЫШАЮТСЯ СТАВКИ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ


15:43 28.01.2021

Постановлением Совета министров № 42 от 27 января 2021 г. в Беларуси изменены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставки экспортных пошлин повышаются на: сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – до $43,8 за 1 т (ранее – $38,7); прямогонный бензин – до $24 за 1 т (ранее – $21,2); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $13,1 за 1 т (ранее – $11,6).

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 г.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 января 2021 г.
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