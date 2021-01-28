Постановлением Совета министров № 41 от 27 января 2021 года определен объем государственного заказа на поставку в 2021 году отходов бумаги и картона в адрес отечественных перерабатывающих предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром, в 2021 году поставщики – юридические лица, их обособленные подразделения, осуществляющие сбор (заготовку) отходов бумаги и картона в процессе хозяйственной деятельности которых образуются такие отходы, должны обеспечить поставку указанных отходов перерабатывающим предприятиям в объеме утвержденного государственного заказа. На 2021 год это 257,5 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что на 6 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд отходов бумаги и картона определены Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (Беллесбумпром) и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также несколько иных организаций из этой сферы.

Для специализированных перерабатывающих предприятий концерна "Беллесбумпром" отходы бумаги и картона являются основным, стратегическим сырьем. Их производственные программы и оборудование рассчитаны именно на переработку макулатуры и получение из нее различных видов бумаги, картона и изделий из них. Ежегодно предприятия концерна перерабатывают около 300 тыс. тонн макулатуры. Помимо поступающего сырья по госзаказу, предприятия докупают дополнительные объемы макулатуры у коммерческих структур.

Перерабатывая отходы бумаги и картона, предприятия производят широкий ассортимент импортозамещающей и экспортной картонно-бумажной продукции. Более 80% этой продукции поставляется на экспорт на рынки 40 стран.

Безусловно, организация переработки отходов бумаги и картона на отечественных предприятиях и экспорт уже готовой продукции с добавленной стоимостью, а не сырья, гораздо выгоднее, как для перерабатывающих предприятий, так и для государства в целом.

Кроме того, с целью стимулирования организаций, осуществляющих сбор и поставку макулатуры на отечественные предприятия, постановлением Совета министров № 47 от 27 января 2021 года установлены определенные размеры компенсации расходов по сбору на территории Беларуси отходов бумаги и картона.

Так, установлен размер компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору на территории Республики Беларусь отходов бумажной и (или) картонной упаковок, полученных из отходов производства и переданных для использования на территории республики по договорам поставки товаров в рамках госзаказа. Он составит 90 рублей за тонну.