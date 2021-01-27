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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
13:10 28.01.2021
В Беларуси утверждены строительные нормы для источников теплоснабжения и энергоэффективности.
В частности, сегодня официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале два постановления Министерства архитектуры и строительства.
Постановлением № 91 от 16 ноября 2020 года утверждены строительные нормы «Автономные источники теплоснабжения» и постановлением от 12 ноября 2020 года утверждены строительные нормы «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Строительные нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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