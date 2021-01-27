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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ БЕЛОРУССКИХ АРХИВОВ
10:07 28.01.2021
Постановлением Министерства юстиции № 8 от 19 января 2021 г. уточнен перечень стимулирующих выплат работникам государственных архивных учреждений и территориальных (городских или районных) архивов, а также порядок их осуществления. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление от 31 мая 2019 г. № 99 «О некоторых вопросах оплаты труда работников в сфере архивного дела».
Согласно постановлению № 8, к таким стимулирующим выплатам отнесены:
надбавка за специфику работы в сфере архивного дела;
надбавка за сложность и напряженность работы;
надбавка выпускникам, работающим по распределению, перераспределению в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией, получившим высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образование в дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в течение срока обязательной работы по распределению, перераспределению.
Правовым актом также утверждена Инструкция о порядке осуществления стимулирующих выплат работникам государственных архивных учреждений и территориальных (городских или районных) архивов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на установление надбавок направляется: 30% суммы окладов работников учреждения – для надбавки за специфику работы в сфере архивного дела работникам учреждений; 10% суммы окладов работников учреждения – для надбавки за сложность и напряженность работы руководителям и специалистам учреждений.
Конкретный размер данных надбавок и порядок их выплаты определяются руководителями учреждений.
Надбавка выпускникам, работающим по распределению, перераспределению в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией, получившим высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образование в дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, положена в размере 10% базовой ставки. Она выплачивается в течение срока обязательной работы по распределению, перераспределению.
Инструкцией определены критерии, которые применяются при установлении размеров надбавок. В их числе:
качество и объем выполняемых работ;
уровень профессионального мастерства;
владение и применение в работе одного и более иностранных языков;
уровень сложности, напряженности и интенсивности труда, обусловленный конкретной должностью служащего (профессией рабочего);
уровень знаний и опыт, применяемый в работе;
характер труда, связанный с выполнением производственных заданий.
Надбавки руководителю учреждения устанавливаются трудовым договором (контрактом), заключенным с ним уполномоченным органом.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.
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