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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ БЮДЖЕТЫ


15:57 27.01.2021

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 6 от 22 января 2021 г. установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах декабря 2020 года в расчете на месяц на период с 1 февраля по 30 апреля 2021 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, их размер составляет:

трудоспособное население – Br541,26 (ранее – Br528,30);

пенсионеры – Br422,62 (ранее – Br410,10);

дети в возрасте до трех лет – Br358,80 (ранее – Br352,55);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br454,53 (ранее – Br448,14);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br465,65 (ранее – Br457,49);

семья из четырех человек – Br427,77 (ранее – Br419,78);

молодая семья из трех человек – Br458,73 (ранее – Br450,43).

Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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