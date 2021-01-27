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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСЕНЫ КОРРЕКТИРОВКИ В РЯД ЗАКОНОВ БЕЛАРУСИ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗОБЩЕСТВ
13:45 27.01.2021
Законом Республики Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ» предусмотрена корректировка законов от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», Гражданского кодекса.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, среди нововведений закона:
исключение ограничения на участие хозобщества с одним участником в другом таком же обществе;
уточнение порядка проведения реорганизации хозобщества;
возможность внесения вкладов в имущество хозобщества его участниками;
уточнение вопросов организации деятельности общих собраний участников обществ, закрепление возможности дистанционного участия в таких собраниях;
определение требований к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет);
отмена ограничения в отношении количества акционеров для закрытых акционерных обществ;
закрепление возможности безвозмездной передачи или продажи акций (долей) членам органов управления и иным работникам хозобщества в целях мотивации и личной заинтересованности указанных лиц в развитии хозобщества.
Ожидается, что принятые меры позволят использовать новые формы инвестирования и возможности для финансового оздоровления хозобществ, создать условия для долгосрочной мотивации их работников, обеспечить повышение прозрачности хозобществ, улучшить практику корпоративного управления, усилить защиту прав акционеров, что в конечном итоге будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Беларуси.
Основные положения закона вступают в силу через 3 месяца после его официального опубликования.
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