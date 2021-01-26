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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИТСЯ РАЗМЕР БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
12:14 27.01.2021
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 5 от 22 января 2021 г. установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах декабря 2020 г. в расчете на месяц на период с 1 февраля по 30 апреля 2021 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br262,87 (с 1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г. – Br258,11).
По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:
трудоспособное население – Br290,71 (ранее – Br285,68);
пенсионеры – 199,17 (ранее – Br195,15);
студенты – Br252,94 (ранее – Br248,06);
дети в возрасте до трех лет – Br168,46 (ранее – Br165,18);
дети в возрасте от трех до шести лет – Br232,93 (ранее – Br228,85);
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br283,65 (ранее – Br278,16).
При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры: минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий; доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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