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В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ В ФОРМАТЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
11:18 27.01.2021
В соответствии с постановлением Совета министров № 34 от 25 января 2021 г. в текущем году будет реализован пилотный проект по апробации нормативного финансирования территориальных центров социального обслуживания населения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект будет осуществлен на базе центров, не имеющих отделений круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, которые находятся на территории административно-территориальных единиц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей и финансируются за счет средств соответствующих местных бюджетов.
Правовым актом установлены особенности расчета объема бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию пилотного проекта.
Документом также определены:
базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на оказание услуг гражданам в территориальных центрах в расчете на одного обслуживаемого в размере 1777,3 рубля;
корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу в зависимости от категории обслуживаемого лица.
Местным советам депутатов предоставлено право увеличивать объем бюджетных средств, рассчитываемый в соответствии с постановлением и утверждаемый в установленном порядке, при наличии источников финансирования.
Отчет о результатах реализации проекта должен быть представлен в правительство до 1 марта 2022 г.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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