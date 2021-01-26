В соответствии с постановлением Совета министров № 34 от 25 января 2021 г. в текущем году будет реализован пилотный проект по апробации нормативного финансирования территориальных центров социального обслуживания населения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект будет осуществлен на базе центров, не имеющих отделений круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, которые находятся на территории административно-территориальных единиц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей и финансируются за счет средств соответствующих местных бюджетов.

Правовым актом установлены особенности расчета объема бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию пилотного проекта.

Документом также определены:

базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на оказание услуг гражданам в территориальных центрах в расчете на одного обслуживаемого в размере 1777,3 рубля;

корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу в зависимости от категории обслуживаемого лица.

Местным советам депутатов предоставлено право увеличивать объем бюджетных средств, рассчитываемый в соответствии с постановлением и утверждаемый в установленном порядке, при наличии источников финансирования.

Отчет о результатах реализации проекта должен быть представлен в правительство до 1 марта 2022 г.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.