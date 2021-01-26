НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА БЕЛАЭС СОЗДАЮТСЯ ДВА ФИНАНСОВЫХ ФОНДА

09:53 27.01.2021 Александр Лукашенко 26 января подписал указ № 32 "О фондах Белорусской атомной электростанции". Об этом сообщает его пресс-служба. Согласно информации, документом предусмотрено создание фонда финансирования работ по выводу из эксплуатации атомной электростанции и фонда финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности АЭС. Формирование таких фондов является мировой практикой, отмечает пресс-служба. РУП "Белорусская АЭС" после ввода в эксплуатацию будет ежемесячно производить отчисления денежных средств в соответствующие фонды (не более 15% выручки от реализации электрической энергии).