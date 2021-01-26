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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НЦПИ ОБЪЯВИЛО ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ АИС «НОРМОТВОРЧЕСТВО»


16:34 26.01.2021

Национальным центром правовой информации продолжаются работы по созданию автоматизированной информационной системы по обеспечению нормотворческого процесса (АИС «Нормотворчество») в соответствии с указами от 10 июля 2019 г. № 265 «О совершенствовании нормотворческой деятельности» и от 17 ноября 2020 г. № 415 «О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе работ по созданию АИС «Нормотворчество» разработаны и утверждены:

техническое задание, содержащее основные требования к программно-технологическому комплексу, обеспечивающему автоматизацию нормотворческого процесса (включает, в том числе, перечень подсистем и порядок их разработки, требования к программному и иному обеспечению);

проектные решения.

На данном этапе объявлен тендер на закупку услуг на разработку этой системы, по итогам которого будет определен исполнитель.

НЦПИ приглашает организации к участию в тендере.

АИС «Нормотворчество» позволит комплексно автоматизировать все стадии нормотворческого процесса госорганов (организаций) в отношении всех видов нормативных правовых актов. В рамках этой системы будет осуществляться подготовка текста проекта правового акта, его согласование, проведение соответствующих экспертиз, публичное обсуждение, визирование и подписание правового акта, включение его в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и официальное опубликование, проведение правового мониторинга.

Структурно система будет состоять из ряда подсистем, в том числе подсистем:

нормотворческого органа,

планирования нормотворческой деятельности,

прохождения проектов правовых актов в Аппарате Совета Министров, Администрации Президента, Национальном собрании,

регистрации правовых актов в Нацреестре,

официального опубликования.

Создание и внедрение в практическую деятельность АИС «Нормотворчество» станет очередным значительным этапом в развитии государственной системы правовой информации и национальной правовой системы в целом, позволит повысить эффективность нормотворческой деятельности и оперативность принятия и вступления в силу актов законодательства. Также сократятся затраты госорганов на документооборот, сроки официального опубликования нормативных правовых актов.
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