|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НЦПИ ОБЪЯВИЛО ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ АИС «НОРМОТВОРЧЕСТВО»
16:34 26.01.2021
Национальным центром правовой информации продолжаются работы по созданию автоматизированной информационной системы по обеспечению нормотворческого процесса (АИС «Нормотворчество») в соответствии с указами от 10 июля 2019 г. № 265 «О совершенствовании нормотворческой деятельности» и от 17 ноября 2020 г. № 415 «О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе работ по созданию АИС «Нормотворчество» разработаны и утверждены:
техническое задание, содержащее основные требования к программно-технологическому комплексу, обеспечивающему автоматизацию нормотворческого процесса (включает, в том числе, перечень подсистем и порядок их разработки, требования к программному и иному обеспечению);
проектные решения.
На данном этапе объявлен тендер на закупку услуг на разработку этой системы, по итогам которого будет определен исполнитель.
НЦПИ приглашает организации к участию в тендере.
АИС «Нормотворчество» позволит комплексно автоматизировать все стадии нормотворческого процесса госорганов (организаций) в отношении всех видов нормативных правовых актов. В рамках этой системы будет осуществляться подготовка текста проекта правового акта, его согласование, проведение соответствующих экспертиз, публичное обсуждение, визирование и подписание правового акта, включение его в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и официальное опубликование, проведение правового мониторинга.
Структурно система будет состоять из ряда подсистем, в том числе подсистем:
нормотворческого органа,
планирования нормотворческой деятельности,
прохождения проектов правовых актов в Аппарате Совета Министров, Администрации Президента, Национальном собрании,
регистрации правовых актов в Нацреестре,
официального опубликования.
Создание и внедрение в практическую деятельность АИС «Нормотворчество» станет очередным значительным этапом в развитии государственной системы правовой информации и национальной правовой системы в целом, позволит повысить эффективность нормотворческой деятельности и оперативность принятия и вступления в силу актов законодательства. Также сократятся затраты госорганов на документооборот, сроки официального опубликования нормативных правовых актов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2021
Курсы в банках
на 26.01.2021
Конвертация в банках
на 26.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте