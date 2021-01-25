Государственный комитет по имуществу с 1 февраля по 3 мая 2021 г. организует проведение правового мониторинга указа от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, правовой мониторинг документа направлен на анализ практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений.

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