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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДОСМОТРОВ БЕЛОРУССКИХ СПОРТСМЕНОВ
12:08 26.01.2021
Постановлением Министерства спорта и туризма № 40 от 14 декабря 2020 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке проведения медицинских осмотров спортсменов. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 30 от 15 июля 2014 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкцией установлен порядок проведения медицинских осмотров спортсменов в учреждениях спортивной медицины, иных госорганизациях здравоохранения.
В частности, документом регулируются: медицинские осмотры спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; медицинские осмотры спортсменов перед участием в отборе и во время прохождения спортивной подготовки; порядок оформления результатов медицинских осмотров.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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