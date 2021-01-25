Постановлением Министерства спорта и туризма № 40 от 14 декабря 2020 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке проведения медицинских осмотров спортсменов. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 30 от 15 июля 2014 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкцией установлен порядок проведения медицинских осмотров спортсменов в учреждениях спортивной медицины, иных госорганизациях здравоохранения.

В частности, документом регулируются: медицинские осмотры спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; медицинские осмотры спортсменов перед участием в отборе и во время прохождения спортивной подготовки; порядок оформления результатов медицинских осмотров.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.