Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» получит очередную порцию государственной поддержки. Об этом говорится в указе № 24 от 22 января 2021 г.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, в связи с тем, что у предприятия нет оборотных средств, Беларусбанк выделит фабрике кредит в размере $62 млн для пробного выпуска продукции и на выплату зарплаты.

«…ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставить в 2021 году застройщику кредиты под гарантии правительства Республики Беларусь для обеспечения пробного выпуска продукции и выхода на проектную мощность комплекса, пополнения оборотных средств (в том числе на выплату заработной платы до ввода комплекса в эксплуатацию) на общую сумму $62 млн с взиманием процентов за пользование этими кредитами в размере не более 7,5% годовых и сроком возврата по 25 декабря 2031 г.», - говорится в указе.

Из указа также следует, что у застройщика из-за долгов арестована часть имущества, предприятие на платит налоги в бюджет, а также по кредитам, которые были выданы под гарантии правительства ранее.

Кроме того, фабрика не может расплатиться за электроэнергию и газ.

Напомним, на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» уже долгое время не могут завершить инвестпроект по организации производства упаковки из мелованных и немелованных видов трехслойного картона. Теперь выход на проектную мощность ожидается в 2022 году (ранее планировалось в 2017 году).