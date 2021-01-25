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ДОБРУШСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «ГЕРОЙ ТРУДА» ПОЛУЧИТ ОТ БЕЛАРУСБАНКА КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ $62 МЛН
09:56 26.01.2021
Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» получит очередную порцию государственной поддержки. Об этом говорится в указе № 24 от 22 января 2021 г.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, в связи с тем, что у предприятия нет оборотных средств, Беларусбанк выделит фабрике кредит в размере $62 млн для пробного выпуска продукции и на выплату зарплаты.
«…ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставить в 2021 году застройщику кредиты под гарантии правительства Республики Беларусь для обеспечения пробного выпуска продукции и выхода на проектную мощность комплекса, пополнения оборотных средств (в том числе на выплату заработной платы до ввода комплекса в эксплуатацию) на общую сумму $62 млн с взиманием процентов за пользование этими кредитами в размере не более 7,5% годовых и сроком возврата по 25 декабря 2031 г.», - говорится в указе.
Из указа также следует, что у застройщика из-за долгов арестована часть имущества, предприятие на платит налоги в бюджет, а также по кредитам, которые были выданы под гарантии правительства ранее.
Кроме того, фабрика не может расплатиться за электроэнергию и газ.
Напомним, на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» уже долгое время не могут завершить инвестпроект по организации производства упаковки из мелованных и немелованных видов трехслойного картона. Теперь выход на проектную мощность ожидается в 2022 году (ранее планировалось в 2017 году).
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