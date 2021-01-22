Постановлением Министерства информации № 1от 15 января 2021 г. внесены изменения в постановление ведомства от 18 июня 2019 г. № 2 «Об оплате труда работников бюджетных организаций, занимающих должности, относящиеся к сфере деятельности Министерства информации».

В частности, изменениями предусмотрено утверждение Инструкции, которой определен порядок осуществления и размеры стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству информации, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящихся к сфере деятельности данного Министерства.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкцией предусмотрено установление надбавок за: сложность и напряженность труда; характер труда; использование созданных произведений, сообщений и материалов, опубликованных в печатных СМИ, сообщенных посредством вещания теле- или радиопрограммы, сетевого издания, интернет-ресурса.

Также надбавки устанавливаются молодым специалистам из числа выпускников (с высшим или средним специальным образованием), которые были распределены (перераспределены), направлены на работу в соответствующие организации, в течение двух лет с даты приема их на работу в размере 20 процентов оклада.

В случае приема на работу выпускников до момента выдачи свидетельства о направлении на работу (при распределении (направлении) данная надбавка устанавливается в течение двух лет с даты выдачи свидетельства.

После двухгодичной отработки в случае продолжения работы на условиях заключенных трудовых договоров (контрактов) по решению нанимателя надбавка молодым специалистам может устанавливаться и выплачиваться в течение последующего года в размере 20 процентов оклада.

Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам как по основной должности служащего (профессии рабочего), так и по должности служащего (профессии рабочего), занимаемой работником на условиях совместительства.

Кроме того, постановлением изменен размер стимулирующей выплаты – надбавки за специфику работы в юрлицах, на которые возложены функции редакций СМИ. Она будет составлять 10% (ранее – 20% оклада).

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.