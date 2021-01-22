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МИНИНФОРМ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ СВОИХ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
11:15 25.01.2021
Постановлением Министерства информации № 1от 15 января 2021 г. внесены изменения в постановление ведомства от 18 июня 2019 г. № 2 «Об оплате труда работников бюджетных организаций, занимающих должности, относящиеся к сфере деятельности Министерства информации».
В частности, изменениями предусмотрено утверждение Инструкции, которой определен порядок осуществления и размеры стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству информации, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящихся к сфере деятельности данного Министерства.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкцией предусмотрено установление надбавок за: сложность и напряженность труда; характер труда; использование созданных произведений, сообщений и материалов, опубликованных в печатных СМИ, сообщенных посредством вещания теле- или радиопрограммы, сетевого издания, интернет-ресурса.
Также надбавки устанавливаются молодым специалистам из числа выпускников (с высшим или средним специальным образованием), которые были распределены (перераспределены), направлены на работу в соответствующие организации, в течение двух лет с даты приема их на работу в размере 20 процентов оклада.
В случае приема на работу выпускников до момента выдачи свидетельства о направлении на работу (при распределении (направлении) данная надбавка устанавливается в течение двух лет с даты выдачи свидетельства.
После двухгодичной отработки в случае продолжения работы на условиях заключенных трудовых договоров (контрактов) по решению нанимателя надбавка молодым специалистам может устанавливаться и выплачиваться в течение последующего года в размере 20 процентов оклада.
Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам как по основной должности служащего (профессии рабочего), так и по должности служащего (профессии рабочего), занимаемой работником на условиях совместительства.
Кроме того, постановлением изменен размер стимулирующей выплаты – надбавки за специфику работы в юрлицах, на которые возложены функции редакций СМИ. Она будет составлять 10% (ранее – 20% оклада).
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.
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