Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 84 от 27 ноября 2020 г. утверждено Положение об отнесении технических средств к средствам измерений.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, вопросы, связанные с выдачей решений об отнесении технических средств к средствам измерений, рассматривает комиссия по вопросам метрологической оценки. Ее состав и порядок деятельности определяет Госстандарт.

Положением установлены формы: заявления на получение решения об отнесении технического средства к средствам измерений; решения об отнесении технического средства к средствам измерений; экспертного заключения метрологической экспертизы.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.