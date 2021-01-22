|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОССТАНДАРТ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ
09:59 25.01.2021
Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 84 от 27 ноября 2020 г. утверждено Положение об отнесении технических средств к средствам измерений.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, вопросы, связанные с выдачей решений об отнесении технических средств к средствам измерений, рассматривает комиссия по вопросам метрологической оценки. Ее состав и порядок деятельности определяет Госстандарт.
Положением установлены формы: заявления на получение решения об отнесении технического средства к средствам измерений; решения об отнесении технического средства к средствам измерений; экспертного заключения метрологической экспертизы.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2021
Курсы в банках
на 25.01.2021
Конвертация в банках
на 25.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте