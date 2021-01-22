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В ЕАЭС ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ АНТИДЕМПИНГОВАЯ ПОШЛИНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОЛЕСА ИЗ УКРАИНЫ


16:44 22.01.2021

Антидемпинговая мера в отношении железнодорожных колес из Украины прекращает свое действие с 22 января 2021 года. Эта мера в форме антидемпинговой пошлины была введена на пять лет в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 декабря 2015 года № 170.

Пошлина применялась с 22 января 2016 года для защиты от недобросовестной ценовой конкуренции со стороны иностранных поставщиков, которая наносила материальный ущерб отрасли Евразийского экономического союза.

В 2018 году ставка была увеличена с 4,75 до 34,22% от таможенной стоимости в связи с усилением демпинговой политики. С 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года действие меры приостанавливалось, чтобы не допустить дефицита в железнодорожных колесах на рынке Евразийского экономического союза в связи с резким ростом спроса.

Антидемпинговая пошлина способствовала восстановлению производственно-экономических показателей отрасли Союза от имевшего место ранее негативного воздействия демпингового импорта из Украины.

«В соответствии с правом ЕАЭС у производителей сохраняется возможность обратиться в ЕЭК за защитой в случае выявления новых фактов демпинговой практики со стороны иностранных поставщиков. В этой ситуации со стороны ЕЭК будут проведены необходимые процедуры», – отметил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как сообщает ЕЭК, в настоящее время железнодорожные колеса производятся в Российской Федерации и в Казахстане на мощностях следующих компаний: АО «Евраз НТМК», АО «ВМЗ», ТОО «Проммашкомплект».
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