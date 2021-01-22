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ГОССТАНДАРТ ОПРЕДЕЛИЛ ОРГАНИЗАЦИЮ, ОТВЕТСТВЕННУЮ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

15:56 22.01.2021 Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 49 от 3 сентября 2020 г. определена уполномоченная организация, ответственная за распространение документов по межгосударственной стандартизации. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, этой организацией будет выступать научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации». Постановление вступает в силу после официального опубликования.