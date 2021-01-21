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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СКОРРЕКТИРОВАНЫ ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В БЕЛАРУСИ


13:19 22.01.2021

Законом Республики Беларусь от 11 декабря 2020 г. № 94-З вносятся изменения в законы от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» и от 1 июля 2010 г. № 153-З «Об оказании психологической помощи».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, закон направлен на совершенствование правового регулирования норм указанных правовых актов с учетом практики применения и приведение их в соответствие с иными актами законодательства и международно-правовыми актами, составляющими право ЕАЭС.

Среди основных нововведений:

введение нового вида экспертизы – экспертизы качества медицинской помощи;

проведение оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, экспертизы качества медицинской помощи при оказании медицинской помощи по жалобам, при летальных исходах и в иных случаях;

расширение возможностей использования отделений дневного пребывания;

закрепление возможности назначения пациентам контролируемого лечения (назначается при определенных заболеваниях и заключается в регулярной выдаче лекарственных препаратов в стационарных или амбулаторных условиях под наблюдением медицинских работников);

введение медицинской аккредитации госорганизаций здравоохранения, которая будет проводиться по условиям и видам оказания медицинской помощи;

закрепление правового механизма государственного социального заказа в области здравоохранения (определены его цель, основные принципы, порядок формирования, финансирования и реализации; полномочия государственного заказчика государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления субсидий; требования к исполнителям; порядок проведения конкурса и др.);

введение терминов «электронный медицинский документ», «электронная медицинская карта пациента»;

регулирование отношений по созданию, развитию, сопровождению и эксплуатации централизованной информационной системы здравоохранения, оказанию медицинской помощи, медицинскому наблюдению и проведению медицинских экспертиз с применением телемедицинских технологий;

закрепление университетских клиник – учреждений, совмещающих осуществление медицинской деятельности в качестве больничных организаций с участием в реализации образовательных программ высшего образования;

закрепление за медицинскими работниками права на обоснованный профессиональный риск.

«Принятие Закона позволит создать дополнительные условия для дальнейшего повышения уровня защиты здоровья населения, улучшения качества и доступности медицинской помощи», – отметили в Министерстве здравоохранения.

Основные положения закона вступают в силу через 6 месяцев после официального опубликования.
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