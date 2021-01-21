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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ДО 2025 ГОДА
12:17 22.01.2021
Постановлением Совета министров № 28 от 19 января 2021 г. утверждена Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа является комплексной, межведомственной. Она будет способствовать достижению индикаторов национальной безопасности страны в сфере здравоохранения и демографической безопасности.
Среди приоритетных направлений в области охраны здоровья и демографической безопасности до 2025 года:
разработка мер по укреплению репродуктивного здоровья, формированию культуры здорового образа жизни и здоровьесбережения;
совершенствование системы поддержки семей с детьми, улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи;
развитие амбулаторно-поликлинической службы;
развитие здравоохранения регионов, в том числе межрегиональных и межрайонных центров и др.
Программа направлена на создание условий для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни, повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения.
В нее включено 6 подпрограмм: «Семья и детство»; «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»; «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья»; «Противодействие распространению туберкулеза»; «Профилактика ВИЧ-инфекции»; «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь».
Документом определены заказчики подпрограмм, задачи, ключевые направления деятельности для их решения, ожидаемые результаты выполнения подпрограмм.
Для реализации программы установлен комплекс мероприятий. В их числе:
укрепление службы планирования семьи;
совершенствование медико-генетической службы;
разработка мер по совершенствованию господдержки семей с детьми (в сфере социальной защиты, жилищной политики);
разработка концепции «Компания, дружественная родителям» с учетом национального законодательства для применения в организациях республики;
развитие национальной сети «Здоровые города и поселки»;
внесение изменений в национальное законодательство в части ограничения продажи энергетических напитков несовершеннолетним в возрасте до 18 лет.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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