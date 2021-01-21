Постановлением Совета министров № 28 от 19 января 2021 г. утверждена Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа является комплексной, межведомственной. Она будет способствовать достижению индикаторов национальной безопасности страны в сфере здравоохранения и демографической безопасности.

Среди приоритетных направлений в области охраны здоровья и демографической безопасности до 2025 года:

разработка мер по укреплению репродуктивного здоровья, формированию культуры здорового образа жизни и здоровьесбережения;

совершенствование системы поддержки семей с детьми, улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи;

развитие амбулаторно-поликлинической службы;

развитие здравоохранения регионов, в том числе межрегиональных и межрайонных центров и др.

Программа направлена на создание условий для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни, повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения.

В нее включено 6 подпрограмм: «Семья и детство»; «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»; «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья»; «Противодействие распространению туберкулеза»; «Профилактика ВИЧ-инфекции»; «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь».

Документом определены заказчики подпрограмм, задачи, ключевые направления деятельности для их решения, ожидаемые результаты выполнения подпрограмм.

Для реализации программы установлен комплекс мероприятий. В их числе:

укрепление службы планирования семьи;

совершенствование медико-генетической службы;

разработка мер по совершенствованию господдержки семей с детьми (в сфере социальной защиты, жилищной политики);

разработка концепции «Компания, дружественная родителям» с учетом национального законодательства для применения в организациях республики;

развитие национальной сети «Здоровые города и поселки»;

внесение изменений в национальное законодательство в части ограничения продажи энергетических напитков несовершеннолетним в возрасте до 18 лет.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.