Постановлением Совета министров №24 от 18 января 2021 года утверждены объемы строительства жилья в Беларуси в 2021 году.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в 2021 году планируется построить 4 млн кв. м жилья.

Так, в Брестской области будет построено 590 тыс. кв. м, в Витебской – 330 тыс. кв. м, в Гомельской – 500 тыс. кв. м, в Гродненской – 420 тыс. кв. м, в Могилевской области – 360 тыс. кв. м. В Минске планируется возвести 600 тыс. кв. м жилья, в Минской области предстоит построить 1,2 млн кв. м, в которые входят 150 тыс. кв. м в городе-спутнике Смолевичах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в планах на год построить 172,4 тыс. кв. м жилья в домах, в которых электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Из них 11,3 тыс. кв. м будет возведено в Брестской области, 27 тыс. кв. м – в Витебской, 16,2 тыс. кв. м – в Гомельской, по 30 тыс. кв. м – в Гродненской и Могилевской областях, 50 тыс. кв. м – в Минской области и 7,9 тыс. кв. м будет построено в Минске.

При этом 1,335 млн кв. м жилья будет построено для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Из них 1 млн кв. м будет строиться с господдержкой, в том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы, построят 87,26 тыс. кв. м, для семей с детьми-инвалидами, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 163,5 тыс. кв. м. Почти 12,5 тыс. кв. м жилья возведут для специалистов сельхозорганизаций и работников социально-культурной сферы в сельской местности.

На улучшение жилищных условий планируется направить 10 538 многодетных семей, при этом для 8 831 семьи ввод в эксплуатацию жилья запланирован на 2021 год. На финансирование данного направления жилищного строительства будет направлено почти 877,5 млн белорусских рублей, из которых 268,6 млн составят собственные средства населения, почти 608,9 млн – кредитные ресурсы банков, в том числе льготные – 106,3 млн. Социальное жилье планируется построить для 388 семей.

Кроме того, в стране будет возведено почти 120 тыс. кв. м арендного жилья, в том числе 94,47 тыс. кв. м за счет бюджетных средств и почти 25,4 тыс. кв. м – за счет средств предприятий. Всего на эти цели планируется направить 142,47 млн белорусских рублей.

Согласно планам, в городах-спутниках будет построено 1 266 квартир и жилых домов. На это банки выделят почти 34 млн белорусских рублей.

На строительство и реконструкцию инженерной и транспортной инфраструктуры запланировано направить 725,66 млн белорусских рублей.

Общий объем финансирования жилищного строительства в текущем году запланирован на уровне 5,166 млрд белорусских рублей, из которых 152 млн составят средства бюджетов, 930 млн – кредитные ресурсы банков, 3,34 млрд – средства населения, 741,55 млн – средства организаций, включая займы и иностранные источники.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.