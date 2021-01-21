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РЯД МЯСО-МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ


09:32 22.01.2021

Постановлением Совмина № 30 от 20 января 2021 года ряд мясо-молочных предприятий получит бюджетные субсидии на уплату процентов по предоставленным банковским кредитам.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, по кредитам в белорусских рублях размер субсидии составит 30% от ставки рефинансирования Нацбанка; по кредитам в валюте – 30% от ставки по кредиту, но не более 2,5% годовых, с уплатой субсидий в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, установленному на день перечисления субсидий.

Субсидии не предоставляются для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу.

Субсидии будут получать ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО «Молоко», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Поставский молочный завод», УП «Глубокский мясокомбинат».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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