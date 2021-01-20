НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ ОЗВУЧИЛА НОВАЦИИ ПРОЕКТА ЗАКОНА О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В БЕЛАРУСИ

14:21 21.01.2021 В Витебской таможне в заочном формате прошло третье в 2020 году заседание общественно-консультативного совета при Витебской таможне. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, на заседании Совета озвучены новации проекта Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании» в части, касающейся платежей, взимаемых таможенными органами. Проектом, в частности, предусмотрены: случаи исчисления таможенных сборов непосредственно таможенными органами; порядок использования и возврата авансовых платежей; продление срока отсрочки (рассрочки) уплаты налога на добавленную стоимость до шести месяцев; минимальная величина превышения стоимости предмета залога, как вида обеспечения уплаты таможенных платежей. Предполагается, что она будет составлять 30% от стоимости предмета залога; положения, касающиеся такого вида обеспечения, как поручительство.