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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ ОЗВУЧИЛА НОВАЦИИ ПРОЕКТА ЗАКОНА О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В БЕЛАРУСИ
14:21 21.01.2021
В Витебской таможне в заочном формате прошло третье в 2020 году заседание общественно-консультативного совета при Витебской таможне.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, на заседании Совета озвучены новации проекта Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании» в части, касающейся платежей, взимаемых таможенными органами.
Проектом, в частности, предусмотрены:
случаи исчисления таможенных сборов непосредственно таможенными органами;
порядок использования и возврата авансовых платежей;
продление срока отсрочки (рассрочки) уплаты налога на добавленную стоимость до шести месяцев;
минимальная величина превышения стоимости предмета залога, как вида обеспечения уплаты таможенных платежей. Предполагается, что она будет составлять 30% от стоимости предмета залога;
положения, касающиеся такого вида обеспечения, как поручительство.
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