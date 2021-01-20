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ТАКСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ЗА ЗАСОРЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТХОДАМИ УСТАНОВЛЕНЫ В БЕЛАРУСИ


09:58 21.01.2021

В целях совершенствования правового регулирования отношений, возникающих в процессе обращения с отходами, указом № 17 от 18 января 2021 г. скорректирован указ от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате ее засорения отходами, применяемые при наличии возможности определения: площади земель, в границах которых окружающая среда засорена отходами (в зависимости от вида (подвида) земель); массы отходов (в зависимости от степени и класса опасности отходов).

Расходы по возмещению вреда не учитываются при налогообложении.

Указом также уточнены: определение термина «сточные воды»; вопросы возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в результате деградации земель (включая почвы) вследствие их загрязнения химическими и иными веществами.

Указ вступил в силу 1 января 2021 г.
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