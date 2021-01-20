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МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ О РАБОТЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАКОМПАНИЙ
17:55 20.01.2021
Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 54 от 30.11.2020 внесены изменения в форму ведомственной отчетности «Отчет о работе воздушных судов авиакомпаний» в части необходимости предоставления информации об объемах эмиссии диоксида углерода (СО2) от использования воздушных судов при выполнении международных полетов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по авиации, основанием для предоставления вышеуказанной информации для юридических лиц, осуществляющих деятельность пассажирского воздушного транспорта, деятельность грузового воздушного транспорта, является постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 29.05.2020 № 27 «Об утверждении авиационных правил «Мониторинг отчетность и верификация годовой эмиссии диоксида углерода гражданских воздушных судов Республики Беларусь».
Данные ведомственной отчетности необходимы для: анализа работы авиакомпаний; мониторинга годовой эмиссии СО2 гражданских воздушных судов Беларуси при выполнении международных полетов; представления Департаментом по авиации за Беларусь в Международную организацию гражданской авиации отчетности об объемах эмиссии СО гражданских воздушных судов республики при выполнении международных полетов.
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