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15:58 20.01.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 5 августа 2016 г. № 613».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен с целью необходимости продления срока действия и внесения дополнений в разрешение (свидетельство) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности нерезидентов Республики Беларусь в период распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 января 2021 г.
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