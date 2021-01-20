На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 5 августа 2016 г. № 613».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен с целью необходимости продления срока действия и внесения дополнений в разрешение (свидетельство) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности нерезидентов Республики Беларусь в период распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 января 2021 г.