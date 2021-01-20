Постановлением Совета министров № 21 от 18 января 2021 года утверждена государственная программа "Массовая информация и книгоиздание" до 2025 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа направлена на достижение приоритетов социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, а также решение задач государственной политики в сфере массовой информации и издательской деятельности. Ее цель - увеличить влияние СМИ на формирование позитивного общественного мнения, сохранить и укрепить нравственные ценности общества, традиции патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала.

Для достижения поставленной цели необходимо повысить качество и конкурентоспособность государственных печатных СМИ и сетевых изданий на информационном рынке, удовлетворить потребности населения в получении объективной, своевременной и исчерпывающей информации, обеспечить устойчивое функционирование государственных юрлиц, осуществляющих издательскую деятельность, а также создать условия для реализации государственной политики в сфере массовой информации.

Для реализации программы разработан комплекс из 21 мероприятия.

В их числе - активизация деятельности по продвижению контента в интернете, наращивание активности в социальных сетях и мессенджерах, повышение качества аудиовизуального продукта, расширение тематического, жанрового разнообразия теле- и радиопередач, увеличение доли телепередач белорусского производства в объеме вещания телевизионных СМИ.

Кроме того, планируется выпуск литературы, направленной на укрепление культурного, духовного и интеллектуального уровня белорусского общества, развитие выпуска изданий на электронных носителях, прикладные исследования в области СМИ (научно-техническое обеспечение деятельности).

Программа будет финансироваться в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском и местных бюджетах, а также за счет собственных средств исполнителей мероприятий, иных источников, не запрещенных законодательством. На ее реализацию планируется направить средства в размере более Br1,2 млрд.

Ответственный заказчик программы - Министерство информации.

Постановление вступило в силу с 18 января 2021 года.