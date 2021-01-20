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МИНФИН БЕЛАРУСИ ВЫНЕС НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА ЗАПАСОВ
13:29 20.01.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «О некоторых вопросах бухгалтерского учета запасов», разработка которого обусловлена совершенствованием бухгалтерского учета запасов на основе Международных стандартов финансовой отчетности.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 20 по 30 января 2021 г. на электронную почту: .
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