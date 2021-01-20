ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНФИН БЕЛАРУСИ ВЫНЕС НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА ЗАПАСОВ


13:29 20.01.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «О некоторых вопросах бухгалтерского учета запасов», разработка которого обусловлена совершенствованием бухгалтерского учета запасов на основе Международных стандартов финансовой отчетности.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 20 по 30 января 2021 г. на электронную почту: .
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2021
валюта курс
EUR 3.0869
USD 2.5509
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0853 -0.0016
USD 2.5391 -0.0118
RUB 3.4616 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0840
USD 2.5380 2.5430
RUB 3.4500 3.4590
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2150
EUR/RUB 89.0000 89.4000
USD/RUB 73.5000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте