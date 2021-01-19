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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ ВРЕМЕННО РЕГУЛИРОВАТЬ МАРТ
11:49 20.01.2021
Постановлением Совета министров № 22 от 18 января 2021 г. расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) не более 90 дней в течение одного года.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, список социально значимых товаров дополнен такими позициями, как субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы), колбаса полукопченая, варено-копченая, маргарин, крупа перловая, свежий чеснок, свежий перец сладкий и салфетки бумажные.
В целом перечень включает 33 наименования товаров.
Как прокомментировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, изменение данного перечня позволяет ведомству иметь возможность при необходимости регулировать цены на все товары, включенные для расчета индекса потребительских цен на социально значимые товары.
В 2021 году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары не выше 4,9%.
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