Постановлением Совета министров № 22 от 18 января 2021 г. расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) не более 90 дней в течение одного года.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, список социально значимых товаров дополнен такими позициями, как субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы), колбаса полукопченая, варено-копченая, маргарин, крупа перловая, свежий чеснок, свежий перец сладкий и салфетки бумажные.

В целом перечень включает 33 наименования товаров.

Как прокомментировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, изменение данного перечня позволяет ведомству иметь возможность при необходимости регулировать цены на все товары, включенные для расчета индекса потребительских цен на социально значимые товары.

В 2021 году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары не выше 4,9%.