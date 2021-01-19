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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРАНСГРАНИЧНОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ МОЖНО ВЫСКАЗАТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
10:48 20.01.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О трансграничном перемещении опасных отходов».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, его цель – приведение законодательства в области обращения с отходами в соответствие с нормами международного права и действующим законодательством и Беларуси.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 20 по 30 января 2021 г. включительно на электронный адрес: .
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