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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ НА 14,7% УВЕЛИЧИЛО ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ
09:57 20.01.2021
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 3 от 12 января 2021 г. на 14,7% увеличенены действующие предельные максимальные отпускные цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) входящим в состав ГПО «Белтопгаз» организациям.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в МАРТ, сделано это в целях сокращения убыточности реализации нефтеперерабатывающими организациями произведенных СУГ на внутреннем рынке республики.
В ведомстве отметили, что данное решение не касается цен на сжиженный газ, реализуемый населению. Цены на реализуемый населению сжиженный газ для коммунально-бытового потребления (для готовки еды и отопления) регулируются Советом министров. Действующие уровни цен на сжиженный газ для населения установлены постановлением правительства № 1166 от 30 декабря 2013 г. (в редакции постановления Совета министров № 795 от 31 декабря 2020 г.).
Постановление МАРТ № 3 от 12 января 2021 г. вступает в силу после его официального опубликования.
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