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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЕ КОАП И ПИКОАП В БЕЛАРУСИ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 МАРТА 2020 ГОДА
15:32 19.01.2021
Закон Республики Беларусь № 93-З «О введении в действие кодексов» подписан Лукашенко .6 января 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, законом предусматривается введение в действие КоАП и ПИКоАП с 1 марта 2021 г.
При этом действующие КоАП и ПИКоАП, Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. о введении их в действие, а также все законы, которыми в них были внесены изменения, признаются утратившими силу.
Закон содержит ряд переходных положений.
В частности, до приведения законодательства в соответствие с КоАП и ПИКоАП акты законодательства применяются в той части, в которой они им не противоречат.
С 1 марта 2021 г. прекращаются дела об административных правонарушениях, которые согласно КоАП, другим законодательным актам, предусматривающим административную ответственность, не являются административными правонарушениями, а также дела об административных правонарушениях, по которым истек срок наложения административного взыскания.
Кроме того, подлежат пересмотру вынесенные до 1 марта 2021 г. и неисполненные (полностью или частично) постановления о наложении административных взысканий в случаях, когда нормы КоАП улучшают положение лиц, совершивших административные правонарушения, по сравнению с нормами действующего КоАП.
Новыми кодексами изменена процессуальная компетенция государственных органов (государственных организаций), должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять подготовку дел к рассмотрению, а также рассматривать указанные дела.
В этой связи Законом предусматривается, что должны быть переданы по компетенции не рассмотренные до 1 марта 2021 г. дела об административных правонарушениях.
Таким образом, принятие закона направлено на обеспечение непрерывности ведения административного процесса, в том числе с 1 марта 2021 г., когда вступят в силу новые КоАП и ПИКоАП.
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