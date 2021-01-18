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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 20 ЯНВАРЯ В БЕЛАРУСИ МЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАТОРАМИ АЗАРТНЫХ ИГР И НАЛОГОВЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ


13:20 19.01.2021

внесены изменения в ряд ведомственных постановлений по вопросам внутреннего контроля.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями предусмотрено утверждение новой редакции Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр и Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого налоговыми консультантами.

Среди нововведений в первую Инструкцию – установление требований к проведению оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

Такая оценка проводится организаторами азартных игр отдельно в разрезе всех своих игорных заведений, виртуальных игорных заведений. Она актуализируется по мере необходимости, но не реже одного раза в год (при внедрении новых услуг, изменении существенных условий или способов оказания услуг и др. оценка производится до их внедрения).

Что касается второй Инструкции, то ею установлены требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого налоговыми консультантами, в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового поражения. Среди них:

требования к организации системы внутреннего контроля;

требования к управлению рисками, порядок применения мер внутреннего контроля с учетом выявленных рисков;

требования к идентификации, анкетированию, верификации клиентов и обновлению (актуализации) данных о них;

критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций;

требования к документальному фиксированию финансовых операций, подлежащих особому контролю;

порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций;

требования к порядку хранения и конфиденциальности информации.

Постановление разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Правовой акт вступает в силу с 20 января 2021 г.
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