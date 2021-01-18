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МАРШРУТЫ ПОЕЗДОВ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ ИЗ МИНСКА ПРОДЛИЛИ ЗА ДЗЕРЖИНСК И СМОЛЕВИЧИ - УКАЗ


09:58 19.01.2021

Лукашенко 18 января подписал указ № 19, который вносит изменения в указ от 25 апреля 2012 года № 202 "О мерах по развитию перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, продляются маршруты поездов городских линий на существующих и перспективных направлениях до первой железнодорожной станции, расположенной за городом-спутником и имеющей путевое развитие с возможностью приема, отправления и обгона поездов.

Ранее перевозка пассажиров осуществлялась не далее железнодорожных станций, расположенных в пределах городов-спутников. Однако в городской черте Дзержинска (станция Койданово) и Смолевичей (станция Смолевичи) находятся также остановочные пункты Дзержинск и Заречное. Они предназначены исключительно для посадки и высадки пассажиров и не имеют путевого развития - возможности отправления в обратном направлении и обгона. Поэтому курсирование поездов до этих остановочных пунктов не осуществляется.

В связи с этим маршруты поездов городских линий продлены до станций Негорелое и Красное Знамя - первых станций, расположенных за городами-спутниками Дзержинск и Смолевичи, с достаточным путевым развитием.

Продление маршрутов следования позволит обеспечить полный охват данных населенных пунктов железнодорожным транспортом с учетом имеющегося и перспективного спроса на перевозки в городском сообщении.
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