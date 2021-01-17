|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МНС РАССМОТРЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАССОВОГО И ИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
15:39 18.01.2021
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров и Национального банка «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с: условиями проведения расчетов юрлицами и ИП с покупателями (потребителями) с использованием мобильных устройств с платежным приложением, выполняющих функции платежного терминала; использованием кассового оборудования; приемом средств платежа.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 22 декабря 2020 г. по 1 января 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.
Поступили комментарии от 3 участников. По результатам их рассмотрения часть поступивших предложений учтена в проекте постановления.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2021
Курсы в банках
на 18.01.2021
Конвертация в банках
на 18.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте