Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров и Национального банка «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с: условиями проведения расчетов юрлицами и ИП с покупателями (потребителями) с использованием мобильных устройств с платежным приложением, выполняющих функции платежного терминала; использованием кассового оборудования; приемом средств платежа.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 22 декабря 2020 г. по 1 января 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

Поступили комментарии от 3 участников. По результатам их рассмотрения часть поступивших предложений учтена в проекте постановления.