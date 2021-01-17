Постановлением Министерства юстиции № 2 от 12 января 2021 г. установлены порядок и объем предоставляемой медиатором информации о своей деятельности за календарный год.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, медиаторы должны направлять в Минюст информацию в электронном виде или на бумажном носителе с указанием сведений по установленному перечню. В частности, необходимо указать: количество проведенных информационных встреч (безвозмездно и на возмездной основе); количество проведенных информационных встреч, в результате которых заключены соглашения о применении медиации; количество медиаций по виду спора (вытекающих из гражданских, семейных, земельных, экономических, трудовых или других правоотношений); результаты проведенных медиаций.

Отчетность предоставляется до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Если информационные встречи и (или) медиации медиатором в течение года не проводились, то в информации должны содержаться причины неосуществления деятельности.

«Предоставление сведений о деятельности медиатора будет способствовать выработке возможных направлений совершенствования института медиации», – отметили в пресс-службе Минюста.

Постановление вступило в силу 18 января 2021 г.