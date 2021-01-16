Постановлением правительства № 16 от 16 января 2021 г. утверждено Положение о критериях отнесения граждан к малообеспеченным и иным социально уязвимым категориям граждан, а также определен перечень доходов собственника (членов его семьи), участвующих в определении среднедушевого дохода.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, установленные критерии используются при возмещении части расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Согласно Положению:

к малообеспеченным гражданам относятся граждане, которым на праве собственности принадлежит эксплуатируемый жилищный фонд, члены их семей, у которых среднедушевой доход не превышает величину бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденную Министерством труда и социальной защиты, действующую на дату обращения в районный, городской исполнительный комитет, местную администрацию района в Минске за осуществлением административной процедур, предусмотренной в пункте 10.63 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан;

к социально уязвимым категориям граждан относятся:

инвалиды Великой Отечественной войны;

неработающие инвалиды I и II группы при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи;

неработающие инвалиды боевых действий на территории других государств III группы при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи;

неработающие пенсионеры, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи;

многодетные семьи;

семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

семьи, в которых оба или один из родителей (усыновителей) являются инвалидами I или II группы.