Законом Республики Беларусь № 90-З от 6 января 2021 г. внесены изменения в законы по вопросам исполнительного производства, направленное на совершенствование действующих подходов и порядка принудительного исполнения исполнительных документов, а также повышение эффективности деятельности органов принудительного исполнения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции, закон предусматривает как концептуальные изменения порядка исполнения, так и незначительные, в том числе уточняющие отдельные нормы законодательства об исполнительном производстве. При этом отдельные положения, которые нашли закрепление в Законе, предложены с учетом уже имеющейся практики их применения у наших иностранных коллег и по результатам изучения их эффективности в рамках международного взаимодействия и обмена опытом.

Так, ряд корректировок направлен на защиту прав взыскателей в части усиления контроля судебных исполнителей за исполнением исполнительных документов. Установлено, что:

направление исполнительного документа по месту получения должником заработной платы и приравненных к ней доходов исключается из оснований для окончания исполнительного производства;

предоставление судом, иным уполномоченным органом (уполномоченным лицом) отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа будет выступать основанием для приостановления исполнительного производства.

Закон направлен также на упрощение порядка обращения взыскателей в орган принудительного исполнения для возбуждения исполнительного производства.

Кроме того, упрощен порядок обжалования постановлений, действий (бездействия) судебных исполнителей (установлены минимальные требования при подаче документов для рассмотрения процессуальной жалобы).

Документ предусматривает внедрение в исполнительное производство системы мотивации при реализации сторонами института медиации. Так, заключение между взыскателем и должником соглашения о применении медиации, во-первых, будет являться основанием для приостановления исполнительного производства. Во-вторых, в случае заключения между взыскателем и должником мирового соглашения или медиативного соглашения при наличии оснований для взыскания принудительного сбора его размер будет составлять всего 50 процентов от установленного.

Законом также корректируется очередность удовлетворения требований взыскателей по исполнительным производствам; устанавливается экстерриториальность в деятельности органов принудительного исполнения, предусматривающая распространение полномочий судебного исполнителя на всю территорию Республики Беларусь; повышаются требования для занятия должности судебного исполнителя, а именно предусматривается необходимость прохождения кандидатом на должность судебного исполнителя стажировки и тестирования на знание законодательства об исполнительном производстве.

Ряд изменений коснулись процедуры реализации арестованного имущества. Так, изменяется подход к проведению переоценки арестованного имущества должника в тех случаях, когда в установленный Законом срок имущество не реализовано. Также Закон изменяет процедуру проведения торгов, в том числе электронных, что обусловлено необходимостью повышениях их результативности.

Отметим, что отдельные концептуальные изменения направлены на развитие информационных технологий в деятельности органов принудительного исполнения. Например, предусматривается возможность направления процессуальных документов сторонам исполнительного производства в электронном виде, что повысит оперативность получения сторонами соответствующих документов.

Ключевые положения закона вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.